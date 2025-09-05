Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümünde personelle bir araya gelerek görevlerinin kutsal ve değerli olduğunu vurguladı, özlük haklarının iyileştirilmesi için destek vereceğini söyledi.

“Bornova’nın büyüklüğü daha fazla zabıta gücü gerektiriyor”

Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Eşki, zabıtanın toplum düzeninin en önemli teminatlarından biri olduğunu belirtti. Sanayi siteleri, eğlence merkezleri ve yoğun yaşam alanlarıyla Bornova’da zabıta gücünün artırılması gerektiğini ifade eden Eşki, “Elimden geldiğince sayınızı, gücünüzü ve yetkinizi artırmaya çalışacağım. Hep birlikte Bornova’yı daha güzel bir ev haline getireceğiz” dedi.

Hak ve adalet vurgusu

Zabıta personelinin özlük hakları konusuna da değinen Başkan Eşki, “Türkiye’de zabıtalar, itfaiyeler, emniyet mensupları ve öğretmenler haklarını tam olarak alamıyor. Buna sessiz kaldıkça haksızlıklar büyüyor. Dilerim herkesin hakkını aldığı günleri hep beraber inşa ederiz” ifadelerini kullandı. Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini hatırlatan Eşki, haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

“Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz”

Bornova Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Tamer Yiğit Güler ise zabıtanın belediyelerin kolluk gücü olarak toplum düzeni açısından vazgeçilmez bir rol üstlendiğini belirtti. Güler, “Makbul mesailerimizin emekliliğe yansıması, yıpranma hakkı ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.