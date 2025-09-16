Son Mühür- Türkiye genelinde belediyelerin yaşadığı mali sıkıntılar, yerel yönetimleri farklı gelir yaratma yöntemlerine yönlendiriyor. Bu kapsamda İzmir'in ilçesi Çeşme Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 5 arsayı satış listesine ekleyerek ihaleye çıkarma kararı aldı.

Arsalar Alaçatı ve Sakarya’da

Belediyenin satışa sunduğu taşınmazlardan ikisi, turizm potansiyeliyle bilinen Alaçatı Mahallesi Dikencik mevkisinde, diğer üçü ise Sakarya Mahallesi Kalkandere bölgesinde bulunuyor. Arsaların tamamı konut alanı olarak imar planında yer alıyor. 0.40 emsal yapılaşma hakkı bulunan taşınmazlar, özellikle yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

İhale tarihi belli oldu

Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanan şartnameye göre ihaleler 29 Eylül’de gerçekleştirilecek. Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, belirlenen tarihe kadar şartnameyi temin ederek tekliflerini hazırlayabilecek.