Son Mühür/Gamze Eskiköy- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyarak kılıçla yemin etmesini eleştirdiği gerekçesiyle “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun davasının ikinci duruşması İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Müdafi savunması: Valilik katılmadığını tespit etti

Duruşmada söz alan sanık müdafii, müvekkilinin gerek İzmir’de düzenlenen basın açıklamasına gerekse Ankara’daki açıklamalara katılmadığını belirtti. Kolluk tutanaklarında isminin katılımcı olarak geçtiğini, ancak İzmir Valiliği tarafından yapılan incelemede böyle bir katılımın gerçekleşmediğinin tespit edildiğini vurguladı. Ayrıca üç emekli şahıs hakkında soruşturma açıldığını, ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kişiler yönünden “soruşturmaya yer olmadığına” karar verdiğini hatırlattı.

Savcının mütalaası: Suç unsuru oluşmadı

Savcı, mütalaasında Bağcıoğlu’nun X hesabından paylaşım yaparak vatandaşları İzmir’deki basın açıklamasına davet ettiği iddiasına değindi. Ancak dosyadaki belgeler ve valiliğe verilen dilekçeler dikkate alındığında suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanığın beraatini talep etti.

Bağcıoğlu: Teğmenleri yalnız bırakmam

Savunma yapan Yankı Bağcıoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Şehit ve gazilerin, savunma sanayisinin siyasetin dışında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Mesleki geçmişim, teğmenleri yalnız bırakmama el vermez. Beraatimi istiyorum.”

Mahkeme kararını açıkladı

Duruşmada tüm savunmaların ardından kararını açıklayan İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında beraat kararı verdi.