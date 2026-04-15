Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, Turizm Haftası’nın başlaması üzerine açıklamalarda bulunarak, özellikle İzmir’in turizm potansiyeli ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerini Son Mühür ile paylaştı.

Ömür Şanlı: Turistler Yunan Adaları’na teşvik ediliyor

Turizm ile ilgili meselelerin detaylı bir şekilde ilgili paydaşlarla masaya yatırılması gerektiğini vurgulayan ve İzmir’in kimliksiz bir kent olduğunu altını çizen Kordan İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, “Turizmle ile ilgili konuların masaya yatırılması gerekiyor. Sosyal medyada olsun, billboardlarda olsun insanlar Yunan adalarına teşvik ediliyor.

Bu sefer biz kendi turizm potansiyelimizi karşı tarafa yönlendiriyoruz. Turizm bölgelerinde ne tür imkanlar veriliyor, bu konuların konuşulup tartışılması gerekiyor. İzmir kimliksiz bir kent, bugün İstanbul deyince akla ticaret, Ankara deyince akla siyaset geliyor. Kimliği oluşmamış bir kente turizmciyi çağırmak ve teşvik etmek bu konuların konuşulup masaya yatırılmadan olmuyor.” şeklinde konuştu.

“Kordon’un halini gören turist gemisine geri biniyor”

Kordon dahil her yerin kazılmış olduğunu belirten ve gelen turistlerin tozu toprağı görünce gemilerine geri bindiklerini aktaran Başkan Şanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şu an Kordon dahil her yer kazılmış durumda toz ve toprak içinde çünkü turizm mevsimi geliyor.

Tabii ki belediye halkına hizmet yapacak, ancak özellikle turistik bölgelerde bu çalışmaların bir an önce yapılıp hızlanması gerekiyor. Burada kazılar yapıldığı zaman bizi uyarmaları gerekiyordu, bizimde o sürece göre önlemimizi almamız gerekiyor. Ortak akıl ile birçok sorunun çözüleceğini inanıyorum. Gelen turistler tozu toprağı görünce gemiden inmeden geriye gidiyor.”