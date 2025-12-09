Son Mühür- Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konaklama tesislerinin müşterilerden kimlik fotokopisi talep etmesinin mevzuata aykırı olduğunu resmen duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararıyla, otel ve benzeri tesislerin yalnızca kimlik numarası ile giriş–çıkış tarihlerini kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğu netleştirildi.

Artan şikayetler sonrası yeniden gündeme geldi

Vatandaşlardan gelen yoğun başvurular üzerine incelenen uygulama, uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu. KVKK, yaptığı değerlendirmede kimlik fotokopisi alınmasının 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda yer almadığını ve bu nedenle hukuki bir zorunluluk oluşturmadığını açıkladı.

“Gereksiz veri işleme” olarak nitelendirildi

Kurul kararında, konaklama tesislerinin kimlik belgesini yalnızca doğrulama amacıyla görmesinin yeterli olduğu belirtildi. Kimlik fotokopisinden oluşan kayıtların ise “gereğinden fazla veri işleme” niteliği taşıdığı vurgulandı. Özellikle eski nüfus cüzdanlarında yer alan özel nitelikli kişisel bilgilerin kopyalanmasının açık bir ihlal oluşturduğu kaydedildi.

İşletmelere “Eski kayıtları imha edin” uyarısı

KVKK, geçmiş yıllarda toplanan kimlik fotokopilerinin de mevzuata uygun biçimde imha edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu verilerin saklanmasının kişisel veri güvenliği açısından risk taşıdığı ve kanunda hiçbir karşılığının bulunmadığı ifade edildi.

Tartışmalı uygulamada standartlar netleşti

Kararla birlikte, turizm sektöründe uzun süredir süregelen belirsizlik giderildi. Artık işletmeler yalnızca kimlik doğrulaması için belgeyi incelemekle yükümlü olacak; fotokopi çekme, tarama veya çoğaltma talebinde bulunamayacak. Bu adımın hem vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını güçlendirmesi hem de işletmelerin mevzuata uyumunu sağlaması bekleniyor.