Antalya’nın Serik ilçesinde, geçmiş dönem CHP İlçe Başkanı Ş.Ç.’nin belediyede yapılacak bir işlem karşılığında bir esnaftan 80 bin TL talep ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Ş.Ç. ve esnaf K.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Esnafın şikâyetiyle soruşturma başladı

İddiaya göre, geçmişte CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ş.Ç., Serik Belediyesi’nde halledilmesi gereken bir işlemin yapılması için esnaf K.K.’den 80 bin TL talep etti.

K.K.’nin bu talebi reddederek durumu şikâyet etmesi üzerine süreç yargıya taşındı.

Savcılık talimatıyla iki isim gözaltına alındı

Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hem rüşvet istediği iddia edilen eski ilçe başkanı Ş.Ç.

hem de süreçte adı geçen esnaf K.K.

soruşturmanın selameti için gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilecekler

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.