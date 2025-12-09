Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtiliyor.

Başsavcılık talimatıyla operasyon: Ersoy gözaltına alındı

Yetkili kaynaklardan alınan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ersoy, “Kullanmak için yasaklı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak; kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama!

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.