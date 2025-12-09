Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı açıklandı. Habertürk, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Ersoy’un görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Başsavcılık talimatıyla gözaltı: Suçlama “yasaklı madde kullanmak ve bulundurmak”

Alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy hakkında “kullanmak için yasaklı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak; kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Ersoy’un işlemlerinin jandarmada devam ettiği öğrenildi.

Habertürk’ten açıklama: “Görevinden uzaklaştırıldı”

Olayın duyulmasının ardından Habertürk'ten yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hem soruşturmanın içeriği doğrulandı hem de Ersoy’un görevden uzaklaştırıldığı bildirildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.”

Kurum, soruşturma sonuçlanana kadar Ersoy’un yöneticilik görevini sürdüremeyeceğini belirtti.

Soruşturma genişleyebilir

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği, Ersoy’un ifadesinin ardından yeni adli süreçlerin devreye girebileceği ifade ediliyor. Resmî makamlar, dosyaya ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile henüz paylaşmadı.