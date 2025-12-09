Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İki ismin, İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmak üzereyken operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Valizleriyle yakalandılar: Kaçış planı son anda engellendi

Sabah’ın aktardığı bilgilere göre Gülter ve Ulu, Büyükçekmece’de yurt dışına çıkış hazırlığındayken takipte olan ekipler tarafından durduruldu.

Şüphelilerin, operasyon sırasında üzerlerinde yolculuk için hazırladıkları valizlerin bulunması dikkat çekti.

İki isim, İstanbul’daki ilk işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.

Soruşturma gizli yürütülüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın gizlilik kararı kapsamında olduğunu belirterek detay paylaşmadı.

Teknik takibin nasıl gerçekleştirildiği, kaçış girişiminin hangi aşamada fark edildiği ve soruşturmanın kapsamının ne olduğu ise ilerleyen süreçte netleşecek.

Kamuoyu gelişmeleri bekliyor

Şarkıcı Güllü’nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Savcılığın açıklamaları ve şüphelilerin ifadeleri, soruşturmanın seyrine ışık tutacak.