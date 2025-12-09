Son Mühür- Konaklama sektörünün işletmecileri için konuklarının kimlik fotokopilerini alma dönemi kapanıyor.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 1.Maddesi uyarınca ''Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri türlü özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işletmecileri bu yerlerde ücretli ya da ücretsiz yatacak yer gösterdikleri yerli ya da yabancı herkesten kimlik bilgilerini alıp kayıt tutması gerekiyor.

Ancak konaklama sektöründe konukların kimlik fotokopilerinin alınmasıyla ilgili şikayetler yoğunlaşınca devreye Kişisel Verileri Koruma Kurulu girdi.



Daha önce alınmış olanları imha et...



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gelen şikayetleri değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu konaklama sektöründe kimlik fotokopisi alma döneminin kapandığına karar verdi.



Kurul, daha önce alınmış olan kimlik fotokopilerinin de imhası için uyarıda bulundu.

Kurul'dan yapılan uyarıda söz konusu karar aykırı işlemlerde bulunan işletmeler hakkında KVKK'nın 28.Maddesi uyarınca para cezası verileceği belirtildi.

Söz konusu maddeye göre 17 milyon TL'ye varan miktarda cezai işlem uygulanabiliyor.