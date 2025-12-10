Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10.12.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Doğrudan trafik tanımı yenilendi

Doğrudan trafik tanımı düzenlenirken, "İnternet haber sitesinin alan adının herhangi bir yönlendirme olmaksızın doğrudan internet tarayıcısına yazılmasıyla veya arama motorları üzerinden yapılan arama sonucunda kullanıcının doğrudan ana sayfayı ziyaret etmesi durumunda oluşan trafiği" şeklinde ifade edildi.

Fikir işçilerinin ikamet şartları değişti!

Fikir işçilerinin ikamet şartlarıyla ilgili de değişikliğe gidildi. Düzenlemede, "Sorumlu müdür istisna olmak üzere diğer fikir işçileri, aynı il ve komşu illerin mülki sınırları içerisinde kalmak suretiyle, gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinin bulunduğu yerle ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ile toplu ulaşım imkânları da dikkate alınarak, yayın veya kontenjan yerinin dışında ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilmesinin imkân dâhilinde olup olmadığına Kurum tarafından karar verilir. Yaygın gazetelerde en fazla dört fikir işçisi; internet haber sitelerinin, Genel Kategoride bulunanlarda en fazla on, 1. ve 2. Kategorilerde bulunanlarda en fazla dört, 3. ve 4. Kategorilerde en fazla iki, 5. Kategorilerde bulunanlarda bir fikir işçisi için kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmaz. İkamet yerinin tespitinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan birinci ikamet adresi esas alınır." denildi.

İletişim mezunları için kriter güncellemesi

19. maddede de değişiklik yapıldı.

"Yükseköğretim kurumlarının iletişim fakültelerinden veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinin lisans programlarından, iletişim alanında yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak ya da Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen eşdeğer diplomaya sahip olmak.”

“f) (a) bendinde yer alanların dışındaki fakültelerin lisans programlarından mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az 9 ay ara vermeden çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.”

Alan adı değişikliği kurala bağlandı

Alan adı değişikliği ile ilgili yapılan ekleme ise şu şekilde:

"İnternet haber sitelerinin alan adı değişikliğinin, mevcut içerik yönetim sistemi ve içeriklerinin korunarak yapılması gerekir. Bu işlemler sırasında yeni bir internet sitesi oluşturulamaz veya başka bir internet sitesine devir yapılamaz. Yeni alan adı, mevcut internet haber sitesinin ana alan adı olarak tanımlanması zorunludur."

Günlük asgari haber sayılarında değişiklik!

İnternet haber sitelerinde yayımlanacak günlük asgari haber sayılarında da değişikliğe gidildi. Yeni sayılar ise şu şekilde açıklandı:

Genel kategori - 120

1. Kategori - 50

2. Kategori - 40

3 Kategori - 25

4. Kategori - 20

5. Kategori - 15

Asgari ziyaretçi trafik bilgilerinde güncelleme!

İnternet haber sitelerinin günlük asgari ziyaretçi trafik bilgilerinde de değişikliğe gidildi. Tekil ziyaretçi sayılarının, kategori ve göstergelere göre en az yüzde 10'unun doğrudan gelen ziyaretçilerden oluşması zorunlu hale geldi.