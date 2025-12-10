TBMM Genel Kurulu, uzun süren görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerini oylayarak kabul etti. Genel Kurul, bugün mesaisine iki kritik bakanlığın bütçeleriyle devam edecek.

Meclis, AYM, Sayıştay ve bakanlıkların bütçeleri onaylandı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi kapsamında yapılan görüşmelerde:

TBMM Başkanlığı,

Anayasa Mahkemesi,

Sayıştay,

Adalet Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı

bütçeleri tek tek ele alındı ve yapılan oylamalar sonucunda kabul edildi.

Görüşmelerde milletvekilleri, kurumların bütçe kalemlerini değerlendirdi, eleştirilerini sundu ve hükümetten açıklamalar talep etti.

Gündemin yeni başlığı: Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıkları

Bugün Genel Kurul’da saat 11.00’de iki önemli bakanlığın bütçeleri görüşülmeye başlanacak:

Ticaret Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı.

Bu iki bakanlık, ekonomi yönetimi, dış ticaret dengesi, lojistik yatırımlar ve ulaştırma projeleri açısından 2026 bütçesinin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Bütçe maratonu devam ediyor

Meclis, 2026 yılı merkezi yönetim bütçesinin tümü üzerinde yapılacak nihai oylamaya kadar maddeleri tek tek ele almayı sürdürecek.

Bütçe görüşmeleri tamamlandığında 2026’nın ekonomik yol haritası resmen şekillenmiş olacak.