Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP’nin önceki dönem İzmir milletvekili ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Tacettin Bayır, son yıllarda ekonomik göstergeler ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştirerek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

“2015’te yaptığım ciroyu bugün anca yapıyorum”

Başta konut üretimi olmak üzere sektörel tüm problemlerde yüksek faiz oranlarını sorumlu tutan Tacettin Bayır, faizin arttığı bir ortamda üreticinin tembelleşeceğinin altını çizerek, “Faiz artarsa üretici tembelleşir, risk almaz parasını faiz ile korumaya çalışır. Bu dünyadaki bütün yatırımcılar bu işe böyle bakarlar.

Türkiye’de son 15 yıldır yabancı yatırımcılar ülkeyi terk ettikleri gibi yerli yatırımcılar da yeni yatırım yapmıyorlar hepsi küçülmeye gittiler. Ben 2015’te yaptığım ciroyu bugün anca yapabiliyorum. O zaman yanımızda çok daha fazla eleman çalışıyordu şu an yarı yarıya düştü. Çünkü talep yok, talep olmayan yerde niye ben fabrika açayım?” şeklinde konuştu.

“Babasından miras kalan çocuklar gibi sattı!”

Öte yandan, Türkiye’de bir süredir kötü giden ekonomik gidişat ile ilgili iktidarı ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sorumlu tutan Bayır, söz konusu programın başarıya ulaşmayacağını aktararak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Şimşek’in ortaya koyduğu ekonomi programının ben kesinlikle başarıya ulaşacağını düşünmüyorum ve ayrıca Şimşek’in Türkiye’nin başına gelen en büyük felaketlerden biri olarak görüyorum. Son 24 yılda bu iktidarın sattığı yerlere bakarsak ne kadar büyük zarara uğradığımızı anlar. Geçmişteki Cumhuriyet kazanımlarının hepsini bu iktidar sattı, tıpkı babasından miras kalan çocuklar gibi.”