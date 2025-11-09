Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevre gönüllüleri ile Denizciler ve Kaptanları Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, denizin dibinden çıkan atıklar görenleri şaşırttı. Temizlik sırasında en çok araba lastikleri, cam şişeler, plastik atıklar, minderler, halı parçaları, tabak ve çanaklar, hatta motor parçası ile küçük bir tekne kalıntısı bulundu.

"Kanolarla ve jetlerle elimizden geldiğince tüm çöpleri denizden almak istiyoruz"

Her sezon sonunda Kaptan Efe Kemal Aybedis öncülüğünde, Marmaris Çevre Gönüllüleri ve Marmaris Denizciler ve Kaptanları Koruma Derneği iş birliğinde yapılan çalışma sabah saatlerinde Marmaris Körfezi açıklarındaki adaların çevresinde gerçekleştirildi.

Gönüllüler tüple dalarak hem deniz dibinde hem de yüzeyde biriken çöpleri topladı. Çevredeki tekneler ve kanolar da gönüllülere destek verdi. Marmaris çevre gönüllülerinden Rabia Deniz, "16 kişilik profesyonel bir ekiple güzel bir temizlik yapmayı planladık. Hem suyun altında hem kıyıda, kanolarla ve jetlerle elimizden geldiğince tüm çöpleri denizden almak istiyoruz" dedi.

"Denizin ortasında arabanın da araba lastiğinin de işi yok"

Marmaris Denizciler ve Kaptanları Koruma Derneği Başkanı Barış Gültekin, sezon sonunda özellikle bilinçsizce denize atılan plastiklerin ve araba lastiklerinin arttığını belirterek, "Marmaris'teki denizciler denizden para kazanan kişiler olarak zaten denizi kontrol ediyoruz. Ancak dışarıdan gelen misafirler ve tatilciler ne yazık ki pet şişeleri denize atabiliyor" ifadelerini kullandı.

Gültekin, denizin dibinden çıkan araba lastikleriyle ilgili olarak, "Bazı tekneler lastikleri usturmaça veya bağlama amacıyla kullanıyor. Yeterince sağlam bağlanmadığında fırtınada koparak denize düşüyor. Yoksa denizin ortasında arabanın da araba lastiğinin de işi yok." diyerek denizcileri daha duyarlı olmaya davet etti.