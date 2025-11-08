Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi açıklarında, deniz yüzeyinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında denizde bir ceset fark etti. Denizden çıkarılan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin 24 Ekim’de Bodrum açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor. Kesin kimlik tespiti için ceset Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.