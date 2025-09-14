Marmaris’te tatillerini tamamlayan turistleri Dalaman Havalimanı’na götürmek üzere yola çıkan bir minibüs, ilçe çıkışında seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, büyük bir soğukkanlılıkla aracı yol kenarına çekti.

Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

Aracın güvenli bir noktada durdurulmasının ardından şoför, içindeki yolcuları ve valizlerini hızla dışarı çıkardı. Bu sayede olayda panik yaşanmasına izin verilmedi ve herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, motor kısmında başlayan yangına müdahale etti. Elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Turistler başka araçla havalimanına ulaştırıldı

Yangın sırasında minibüste bulunan turistler herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bölgeden uzaklaştırıldı. Turistler, başka bir araçla güvenli şekilde Dalaman Havalimanı’na ulaştırıldı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Minibüste çıkan yangının kesin sebebini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.