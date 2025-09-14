Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Gümbet dolgu alanında düzenlenen festival, Bitez’de başlayan coşkulu bir kortejle start aldı. Motosiklet gösterileriyle devam eden festivalde, katılımcılara jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitimler de verildi. Motosiklet tutkunları için kurulan stantlarda aksesuar ve ekipman satışları da yapıldı.

Festival Ekonomiye ve Sosyal Yaşama Katkı Sağlıyor

Festivalin ilçe ekonomisi ve sosyal yaşamına katkılarını vurgulayan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bodrum, 12 ay boyunca turizm yapılması gereken bir yer. Bu tür etkinlikler hem ekonomimize hem de sosyal yaşantımıza büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise Bodrum'daki yoğun motosiklet kullanımına dikkat çekerek, sürücülere kask takma çağrısında bulundu ve otomobil sürücülerinden motosikletlilere karşı saygı rica etti.

Festival komite başkanı Selim Turan da 2 binden fazla motosikletin katıldığı etkinliğin büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti. Öte yandan, festival kapsamında toplanan kedi ve köpek mamalarının hayvanseverler derneklerine ve Bodrum Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği açıklandı.