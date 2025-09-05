Son Mühür - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

“Atalarımız tüm imkansızlıklara rağmen canlarını ortaya koydu”

Başkan Çetin Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk ordusunun 7 Eylül 1922’de gerçekleştirdiği harekat ile Turgutlu’nun özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. İşgal sürecinde kentin büyük zarar gördüğünü, binlerce kişinin şehit olduğunu ve halkın ağır sıkıntılar yaşadığını ifade eden Akın, “Atalarımız, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlık uğruna canlarını ortaya koymuş, bizlere onurlu bir miras bırakmıştır” dedi.

“Küllerimizden yeniden doğduk”

İşgalin ardından Turgutlu halkının birlik ve beraberlik içinde şehri yeniden inşa ettiğini söyleyen Başkan Akın, “Turgutlu halkı, işgale ve esarete karşı verdiği destansı mücadele ile tüm dünyaya onurlu bir direnişin ne demek olduğunu göstermiştir. Bizlere düşen görev, bu aziz emaneti korumak ve bağımsızlık meşalesini gelecek nesillere aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Şehitlere minnet

Başkan Çetin Akın, mesajının sonunda, “Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Turgutlu’nun kurtuluşunun 103. yıl dönümünü gururla kutluyorum” dedi.