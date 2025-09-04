Son Mühür - Yurt genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde ilkokuldan üniversiteye kadar binlerce öğrenciye destek sağlayacak projeleri hayata geçiriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan çalışmalar; barınma, kırtasiye, beslenme, nakdi yardım, spor malzemesi desteği ve eğitim olanaklarını kapsıyor.

Kız öğrencilere güvenli konaklama

Üniversite düzeyinde öğrenim gören kız öğrenciler için misafirhane projesi tamamlanma aşamasına geldi. İhtiyaç sahibi öğrencilerin yararlanabileceği misafirhanenin Eylül ayı sonunda açılması planlanıyor.

15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim görecek 15 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti sağlayacak. Ayrıca üniversite kampüsleri ve liselerde öğrenim gören öğrencilere hafta içi her gün toplam 3 bin kişilik sabah çorbası ikram edilecek, ayda 60 bin öğrenciye ulaşılacak.

Üniversitelilere nakdi ve nakliye desteği

Manisa’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına aylık 1.000 TL eğitim desteği verilecek. Bu imkândan 5 bin öğrenci yararlanacak. Ayrıca, şehir dışına taşınacak öğrencilerin nakliye ücretleri karşılanacak, Manisa’ya gelen üniversitelilere ise belediye imkanlarıyla nakliye desteği sunulacak.

Çamaşırhane ve eğitim kafe

Kısa sürede hizmete girmesi planlanan çamaşırhane ve eğitim kafe ile üniversite öğrencilerine çamaşır yıkama, bilgisayar ve internet erişimi, yazıcı ve ikram hizmetleri sağlanacak.

Kreş sayısı artıyor

Mevcutta 4 kreşte 250 çocuk eğitim görüyor. 2026 yılında faaliyete geçecek 2 yeni kreş ile bu sayı 6’ya, öğrenci sayısı ise 400’e çıkarılacak.

İl genelindeki 1.108 okula futbol, basketbol, voleybol, hentbol topları, yer minderi, badminton seti, kale, pota, voleybol filesi ve antrenman çanağı desteği sağlanacak.

4-12 yaş arası çocuklar, 20 merkezde 20 farklı branşta eğitim alabilecek. Yaklaşık 16 bin çocuğun faydalanması planlanıyor. MABEM ve online eğitim desteğiyle 7 bin öğrenciye LGS ve YKS hazırlık kursları verilecek. 17 MABEM noktasında 12-18 yaş arası öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak.

MASMEK kurslarıyla 3 bin öğrenciye sertifikalı meslek edindirme eğitimi verilecek. Konservatuvar bünyesinde tiyatro ve müzik dersleri ile Manisa Gençlik Senfoni Orkestrası çalışmaları yürütülecek.

“Gençlerimizin yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Tüm gücümüz ve imkânlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençler için her yıl artan oranda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.