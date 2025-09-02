Son Mühür - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mevlid Kandili’nin özel ve anlamlı gecelerden biri olduğunu belirterek, “Bu gece, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı, kardeşlik duygularımızı pekiştirmeyi, gönüllerimizi iman ve huzurla doldurmayı hatırlatıyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, adalet ve eşitliği savunmak, gönüllerimizi sevgi ve hoşgörüyle doldurmak için bu geceyi bir fırsat olarak görmeliyiz” dedi.

Peygamberimizin örnek hayatı

Başkan Akın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatı boyunca adalet, merhamet ve hakkaniyetin en güzel örneklerini sergilediğini ifade ederek, “O, yoksulun, kimsesizin ve mazlumun yanında olmuştur. Peygamberimizin yaşamı bizlere sevginin, barışın, kardeşliğin ve insan onuruna saygının ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Onun örnek hayatından alacağımız ilhamla, sevgi ve hoşgörüye dayalı bir toplum inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Kandil duası

Mesajını, “Mevlid Kandili’nin sağlık, barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyor, bu mübarek günün İslam âlemi ve dünya için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” sözleriyle tamamladı.