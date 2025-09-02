Türkiye’nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını tek başına karşılayan Manisa’da, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün hasadı devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında yaşanan don felaketinin etkisiyle bu yıl rekoltede ciddi düşüş yaşanırken, kurutma alanları renkli görüntülere sahne oluyor.

Don felaketi rekolteyi yarıya indirdi

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Mart ve Nisan aylarında yaşanan zirai donun ürün miktarını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Yalvaç, “Saruhanlı’da yüzde 90, Salihli’de yüzde 60 oranında zarar meydana geldi. Denizli’nin Buldan ilçesi ile birlikte bu yıl 350 bin ton rekolte bekliyorduk, ancak don nedeniyle bu rakamın yarısına düştük. Şu anda yaklaşık 150 bin ton ürün öngörüyoruz” dedi.

Hasat süreci ve kurutma işlemleri

Bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, işçilerin topladığı üzümlerin traktörlerle kurutma alanlarına taşınmasıyla devam ediyor. Üzümler, su, potasyum karbonat ve zeytinyağı karışımıyla yıkandıktan sonra güneşte bir hafta boyunca bekletiliyor. Kurutma sürecinin tamamlanmasının ardından tesislerde işlenen ürünler, başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.

Yüksek maliyetler ve artan rekabet

Manisa’dan dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıldığını aktaran Yalvaç, Türk üreticisinin yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini vurguladı. “Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz, ancak Mısır, İran, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkeler de üretime başladı. Bu durum rekabeti artırıyor. Tarım işçisi, mazot, gübre ve sulama maliyetleri çok yüksek. Rekabet etmekte zorlanıyoruz” dedi.

Fiyat beklentisi karşılanmadı

Geçen yıl 105-110 TL aralığında olan kuru üzüm fiyatlarının bu yıl 9 numara için 120 TL olarak açıklandığını belirten Yalvaç, fiyatların beklentilerin altında kaldığını söyledi. “Ürün az olduğu için fiyatın daha yüksek olmasını bekliyorduk. TARİŞ açıklaması beklentimizi karşılamadı. En azından 7 numara için 120 TL açıklansaydı çiftçi biraz daha rahat ederdi. Bizim hedefimiz 140 TL civarıydı” ifadelerini kullandı.

Çiftçilere uyarı: Üzümünüzü acele satmayın

Yalvaç, çiftçilere ürünlerini hemen satmamaları konusunda uyarıda bulundu: “Eğer acil nakit ihtiyacınız yoksa üzümünüzü muhafaza edin. Kasım-Aralık aylarında fiyatlar daha iyi olabilir. Tüccara erken satış yapmak fiyatları düşürüyor. Tarım Bakanlığı ve TARİŞ’in depolama sistemlerini güçlendirmesi gerekiyor.”

Çiftçiler emeğinin karşılığını alamıyor

Kabazlı Mahallesi’nden çiftçi Gülsüm Uyumaz, bu yılki fiyatların geçen seneki seviyede kaldığını belirtti: “Yazımız, kışımız bağlarda geçiyor ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Masraflar yüksek, işçi ve ilaç maliyetleri çok. Sadece masrafları karşılayabiliyoruz, gelir elde edemiyoruz. TARİŞ açıklanan fiyatlarla beklentimizi karşılamadı” dedi.