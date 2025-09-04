Son Mühür - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında belediyede görevli zabıta personeliyle bir araya geldi. Orta Park’ta düzenlenen kahvaltı programında zabıta ekipleriyle buluşan Başkan Akın, özveriyle çalışan tüm personelin haftasını kutladı ve teşekkürlerini iletti.

Kahvaltıda buluştular

Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Mithat Erden ile daire müdürleri de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, zabıta ekiplerinin çalışmaları ve karşılaştıkları sorunlar da değerlendirildi.

Görev bilinci ve özveri vurgusu

Başkan Çetin Akın, konuşmasında görev bilincinin ve özverinin önemine değinerek, “Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğiniz, sorumluluğu hakkıyla üstlendiğiniz, alın terinizi ekmeğinize akıttığınız, vatandaşlarla uyum içinde çalıştığınız ve kanunları doğru şekilde uyguladığınız takdirde halk sizi takdir eder. Hangi görevi yaparsak yapalım, en iyisini yapmak zorundayız” dedi.

Teşekkür ve başarı dileği

Başkan Akın, gece gündüz demeden görev yapan zabıta ekiplerine teşekkür ederek, “Bu anlayışla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.