Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde kent genelinde işgal denetimleri gerçekleştirdi. Düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Koşukırı Mevkisi Keresteciler Sitesi’nde yapılan kontrollerde, işgale neden olan durumlar tespit edildi.

Kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli uyarılar yapılırken, yasal çerçevede işlemler uygulandı.

Araç ve yaya güvenliği için denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte işgaller konusunda denetimlerimizi tamamladık. Araç ve yaya güvenliğini sağlamak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla yaptığımız kontrollerde tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal adımlar attık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın işgal konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz planlı şekilde kentimizin her noktasında denetimlerini sürdürecek” dedi.

Kent genelinde denetimler sürecek

Yetkililer, işgallerin önüne geçilmesi ve şehir düzeninin korunması için çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceğini bildirdi.