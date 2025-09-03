Vali Özkan, kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı yürütülen operasyonların etkinliğini vurguladı. Terörle mücadele kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını açıklayan Özkan, kaçakçılıkla ilgili operasyonlarda da 27 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Narkotik suçlarla mücadelede ise dikkat çekici rakamlar paylaşıldı. Ağustos ayında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 408 kişiden 75'i tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol altına alındı.

Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 99'a Ulaştı

Manisa'nın suçların aydınlatılmasında oldukça başarılı bir grafik çizdiğini belirten Vali Özkan, suç aydınlatılma oranının yüzde 99 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu başarılı operasyonlar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 279 hükümlü yakalanarak adli makamlara teslim edildi ve kentteki aranan kişi sayısı 100 civarına kadar düştü.

Öte yandan, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 50 silaha el konulurken, 47 şahıs hakkında işlem yapıldı. Siber suçlarda da 65 olayın aydınlatıldığı, 8 operasyonda 5 kişinin tutuklandığı ve 1 kişinin adli kontrol altına alındığı bildirildi.

Trafik Denetimlerinde Rekor Sayı

Manisa genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ağustos ayında 268 bin denetim gerçekleştirildiği açıklandı. Bu denetimler sonucunda toplam 37 bin işlem yapıldı. Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ayın Manisa’mızda huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Güvenlik birimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilimizde kamu düzeni kararlılıkla sağlanmaktadır" diyerek güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.