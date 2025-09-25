Son Mühür - Turgutlu Belediyesi, ata sporunu yaşatmak amacıyla bu yıl 5’incisi düzenlenecek Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek ünlü başpehlivanların mücadele edeceği güreşler, 5 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da başlayacak.

Kırkpınar havası Turgutlu’da

Geçmiş yıllarda Kırkpınar atmosferinde gerçekleşen güreşler, bu yıl da hem başpehlivanların kıyasıya mücadelesine hem de genç pehlivanların er meydanındaki heyecanına sahne olacak.

Başkan Akın’dan davet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlediğimiz Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde, ülkemizin dört bir yanından başpehlivanlarımızı ve genç güreşçilerimizi ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.