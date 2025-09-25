Edinilen bilgilere göre, saat 12.45 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi girişinde seyir halinde olan A.U. idaresindeki 16 J 5758 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Can kaybı yok, araçta maddi hasar var

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, otomobilde ciddi maddi hasar oluştu. Araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede toplanan vatandaşlar da büyük bir panik yaşadı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre yangının motor kısmından başladığı iddia edilse de kesin sebep yapılacak teknik inceleme sonucunda netleşecek.