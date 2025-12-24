Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aile içi bir tartışma ölümle sonuçlandı. 16 yaşındaki torununun bıçaklı saldırısında ağır yaralanan 73 yaşındaki babaanne, hastanede yaşamını yitirdi.

Evde başlayan tartışma kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde birlikte bulunan B.K.G. (16) ile babaannesi Nazen Gümüş (73) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli torunun, babaannesini kulak arkası ve boyun bölgesinden bıçakladığı öne sürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nazen Gümüş, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli torun gözaltında

Olayın ardından 16 yaşındaki şüpheli B.K.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk şube ekiplerince işlemleri sürdürülen şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

Ziyaret için gelmişti

Hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyaret etmek için ilçeye geldiği öğrenildi. Şüpheli torunun ise, anne ve babasının boşanmasının ardından annesiyle Mersin’de yaşadığı ve olayın yaşandığı günlerde ziyaret amacıyla Turgutlu’da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bıçaklı saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.