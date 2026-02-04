4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Manisa Şehir Hastanesi önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tıbbi Onkoloji Hekimi Doç. Dr. Engin Kut, kanserle savaşta vaktinde müdahalenin ve periyodik sağlık taramalarının hayati önemini vurgularken, 26 yıldır bu hastalıkla mücadele eden bir hastanın başarı hikayesi umut ışığı oldu.

Erken teşhis ve doğru strateji tedavinin anahtarı

Dünya Kanser Günü vesilesiyle tıbbi değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Engin Kut, kanserin artık modern tıp imkanlarıyla kontrol altına alınabilen bir hastalık grubu olduğunun altını çizdi. Kanserle mücadelenin en temel basamağının, hastalığı henüz başlangıç aşamasındayken tespit etmek olduğunu belirten Dr. Kut, bireylerin kendi vücutlarındaki değişimleri gözlemlemesinin ve tarama programlarına sadık kalmasının önemine değindi. Erken dönemde yakalanan vakalarda tedavi başarısının ciddi oranda arttığını ifade eden uzman hekim, sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin yaşam süresi ve kalitesi üzerindeki pozitif etkisine dikkat çekti.

26 yıllık mücadele ve bir başarı öyküsü: Vesile küçük

Hastanede gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde en dikkat çeken bölüm ise çeyrek asrı aşkın süredir kanserle yaşayan bir hastanın deneyimleri oldu. Yaklaşık 20 yıl önce meme kanseri tanısı alan ve o günden bu yana düzenli kontrollerini aksatmadan sürdüren Vesile Küçük, hastalığın bir son değil, doğru yönetimle sürdürülebilir bir süreç olduğunu kanıtladı. Güncel tetkiklerinin sonuçlarını heyecanla paylaşan Küçük, sağlık durumunun son derece iyi olduğunu belirterek, tıp dünyasına ve düzenli takibin gücüne olan güvenini dile getirdi.

"Korkmayın, geç kalmayın" hastalara umut veren çağrı

Tedavi sürecini başarıyla sürdüren Vesile Küçük, kanser şüphesi taşıyan veya tanı konulan bireylere seslenerek cesaret aşıladı. Sağlık sorunlarını ertelemenin geri dönülmez sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Küçük, herhangi bir belirti hisseden herkesin vakit kaybetmeden profesyonel yardım alması gerektiğini vurguladı. Hastaneye başvurmanın ve teşhis sürecinden kaçmamanın önemine değinen başarılı hasta, "Hiç çekinmeden kontrollerinizi yaptırın, sağlığınızı ihmal etmeyin" diyerek, doğru tedavi ile kanserin yenilebileceği mesajını tüm Türkiye ile paylaştı.

