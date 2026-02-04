Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan bir vatandaş, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Uzun yol şoförlüğü yaptığı öğrenilen Süleyman Karaca’nın ölümü mahallede üzüntü yarattı.
Komşuları endişelenince gerçek ortaya çıktı
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak’ta bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşadığı belirtilen ve emekli olmasına rağmen uzun yol şoförlüğüne devam eden Süleyman Karaca’dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İtfaiye balkondan eve girdi
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan eve girerek kapıyı açtı. Ekipler, Karaca’yı yataktan düşmüş ve hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Süleyman Karaca’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
Karaca’nın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.
Polis soruşturma başlattı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, ölümün doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.