Spil Dağı Milli Parkı’nda 2022 yılında yürütülen doğaya kazandırma çalışmaları kapsamında alana bırakılan kızıl geyiklerden iki tanesi, uzun bir aranın ardından İzmir yönündeki giriş kapısı yakınlarında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Aylar sonra kayda geçen bu anlar, projeye ilişkin dikkatleri yeniden bölgeye çevirdi.

Nesli tükenen tür için kapsamlı proje başlatılmıştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi” kapsamında, Spil Dağı Milli Parkı’nda çeşitli nedenlerle popülasyonu tamamen yok olan kızıl geyiklerin yeniden alana kazandırılması hedeflenmişti. Bu amaçla 2022 yılı Ocak ayında resmi çalışmalar başlatıldı.

14 kızıl geyik adaptasyon sürecinden geçirildi

Proje kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kızıl Geyik Üretim İstasyonu’ndan 3’ü erkek, 6’sı dişi olmak üzere 9 kızıl geyik, İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi’nden ise 5 erkek kızıl geyik Spil Dağı’na getirildi. Toplam 14 geyik, ilk etapta çevresi çitlerle kapatılmış özel bir adaptasyon alanında tutuldu. Yem ve su desteğiyle süreci tamamlayan geyikler, kontrollü şekilde doğal yaşam alanlarına salındı.

İlk durakları milli park sınırları oldu

2022 yılı Mart ayında doğaya bırakılan kızıl geyikler, ilk dönemlerde Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde kaldı. Atalanı mevkiinde, bungalov evlerin bulunduğu restoran çevresinde sıkça görülmeleriyle dikkat çeken geyikler, ziyaretçilerle yakın temasları nedeniyle bölgenin ilgi odağı haline geldi.

Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına inmeye başladılar

Çiftleşme döneminin başladığı Ekim ve Kasım aylarından itibaren kızıl geyiklerin hareket alanı genişledi. Milli Park’a yakın Beşpınar ve Ayvacık mahalleleri ile Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi çevresindeki tarım alanlarında görülmeye başlayan geyikler, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar indi.

İzmir ve Manisa ilçelerinde görüntülendiler

Bazı kızıl geyiklerin Manisa’nın Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine kadar ulaştığı, hatta İzmir’in Bornova ilçesinde dahi vatandaşlar tarafından görüntülendiği kayıt altına alındı. Bu görüntüler, geyiklerin doğal yaşam alanlarını genişlettiğini ortaya koydu.

Aylar sonra İzmir girişinde ortaya çıktılar

Zaman zaman fotokapanlara yansıyan kızıl geyikler, 2025 yılı boyunca nadiren vatandaşların karşısına çıktı. Aylar süren sessizliğin ardından iki kızıl geyik, Spil Dağı Milli Parkı’nın İzmir ziyaretçi giriş kapısı karşısında yol kenarında görüldü. Geyikleri yakından görüntülemek isteyen vatandaşların yaklaşması üzerine iki kızıl geyik hızla ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.