Son Mühür - Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü özel bir programla kutlayacak. Kentte coşkulu bir atmosfer oluşturacak etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bayraklı kortejden konsere

Kutlama programı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Koza Parkı Kavşağı’ndan başlayacak Zafer Korteji ile start alacak. Ellerinde Türk bayraklarıyla korteje katılacak vatandaşlar, marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Alanı’na yürüyecek.

Saat 21.30’da ise ünlü sanatçı Gökhan Tepe sahne alacak ve sevilen şarkılarını Turgutlulular için seslendirecek.

Başkan Akın’dan davet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “30 Ağustos, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağan ettiği bu zaferi her yıl aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile düzenleyeceğimiz kortej ve konser programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşayalım” dedi.