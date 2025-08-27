Son Mühür - Milas Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri, şiir, müzik, söyleşi ve anma geceleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Etkinlikler, Bafa Mahallesi’nde düzenlenen “Nazım’ın Dilinden Şiir ve Müzik Dinletisi” ile başlamış, izleyicilerden tam not almıştı.

Boğaziçi Mahallesi’nde unutulmaz gece

Etkinliklerin ikinci günü Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm ile besteci, yorumcu ve müzisyen Haluk Çetin’in konuk olduğu söyleşi ve müzik dinletisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Altan Gördüm, ünlü şairlerin hayatlarından kesitler paylaşıp eserlerinin ortaya çıkış hikâyelerini anlattı, şiirler seslendirdi. Haluk Çetin ise gitarı ve yorumladığı şarkılarla Gördüm’e eşlik etti. Katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek, alkışlarla ritim tuttu.

Başarılı performanslara plaket

Programın sonunda Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Altan Gördüm ve Haluk Çetin’e plaket takdim ederek performanslarından dolayı teşekkür etti. Boğaziçi sakinlerine de yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür eden Özgür, sanatçılarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Sanat yolculuğu Güllük’te sürecek

30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri’nin üçüncü durağı Güllük Mahallesi olacak. 27 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Güllük Belediye Hizmet Binası önünde başlayacak etkinliğe, Haluk Çetin ile oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın konuk olacak.