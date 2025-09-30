Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için Pazartesi Pazarı’nda denetim yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, işgal, fiyat ve gramaj, etiketlerin uygunluğu ile ürünlerin hijyen koşulları kontrol edildi.

Sarı çizgi kuralı hatırlatıldı

Denetimlerde, esnafın tezgâhlarını yalnızca kendilerine ayrılan sarı çizgiler içinde kurmaları gerektiği vurgulandı. Zabıta ekipleri, düzenli pazar düzeninin hem esnaf hem de vatandaş için önem taşıdığını belirtti.

“vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz”

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi bizim için öncelikli konulardan biri. Bu doğrultuda Pazartesi Pazarı’nda işgal, fiyat, gramaj ve tezgâh düzeni denetimlerimizi gerçekleştirdik. Esnafımıza da sarı çizgi kuralına uyması yönünde uyarılarımızı yaptık. Denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdüreceğiz.”