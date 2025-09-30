Son Mühür - Geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in adını ve ilkelerini yaşatmak için kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, düzenlenen törenle tanıtıldı. Vakıf, çocukların ve gençlerin geleceğine dokunmayı hedeflerken, açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Manisa Fuar Alanında duygusal tören

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen lansmanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve Ferdi Zeyrek’in ailesi hazır bulundu. Program, merhum başkanın anılarından oluşan video gösterimiyle başladı.

“Ferdi’nin hayali Manisa’yı marka şehir yapmaktı”

Vakfın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, eşi Ferdi Zeyrek’in Manisa’ya duyduğu sevgiyi ve hayallerini anlattı: “Ferdi sadece bir eş, baba ya da kardeş değildi. Manisa’nın her köşesine dokunan, samimiyetiyle her kalbe ulaşan özel bir insandı. Tek arzusu Manisa’yı marka bir şehir yapmak, çocuklara ve gençlere umut taşımaktı.”

Vakfın ilk projesi: Üniversite burs desteği

Ferdi Zeyrek Vakfı’nın ilk projesi, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere üniversite desteği olacak. Manisa’dan şehir dışına okumaya giden ya da Manisa’ya eğitim için gelen öğrenciler faydalanabilecek. Şehit ve gazi çocukları, koruma altında büyüyen gençler ise öncelikli olacak. Ayrıca Darüşşafaka ile iş birliği yapılarak Manisalı öğrencilerin eğitimine katkı sunulacak.

“İyilik iyiliği getirir”

Nurcan Zeyrek, vakfın amacını şu sözlerle özetledi: “Ferdi inanıyordu ki iyilik iyiliği getirir. Biz de bu vakıfla özel gereksinimli çocuklara, kırsalda yalın ayak gezen evlatlarımıza ulaşacağız. Bu, Ferdi’nin hayalini büyütmenin yoludur.”

Kızı Nehir Zeyrek de konuşmasında, vakfın sadece bir kuruluş değil, bir vefa sözleşmesi olduğuna dikkat çekti: “Babam bir başkandan daha fazlasıydı. Biz onun hayallerini, değerlerini ve insan sevgisini bu vakıf aracılığıyla geleceğe taşıyacağız.”

“Ferdi’nin samimiyetini Manisa hiç unutmayacak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zeyrek’in gençlere, çocuklara ve engelli bireylere gösterdiği ilgiyi vurguladı: “Manisa halkı onu kısa sürede benimsedi çünkü samimiyetinden hiçbir zaman taviz vermedi. Bu vakıf, onun mirasını yaşatmanın en doğru yolu olacak.”

Özgür Özel: “Ferdi’de leke yoktu”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise törende yaptığı konuşmada Zeyrek’in dürüstlüğüne dikkat çekti:

“Ferdi’nin adı geçtiğinde herkesin gönlü huzurla doluyordu. Meydanlarda hep söyledim: Sütte leke var, Ferdi’de leke yok. Bugün onun bıraktığı hayallerin yarım kalmaması için hep birlikte sorumluluk almalıyız.”

Özel ayrıca, Zeyrek’in hayalini kurduğu Batı Kışla’nın kent ormanına dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, bu alanın “Ferdi Zeyrek Kent Ormanı” adıyla Manisa’nın nefes alanı haline gelebileceğini söyledi.

“Manisa rüyasına sahip çıkmak demek”

Özel, vakfın siyaset üstü bir oluşum olduğunu belirterek, “Ferdi Zeyrek Vakfı’na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır” dedi.