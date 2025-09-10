Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgasının tartıya çıkacağı iki tarih öne çıkmış durumda. 15 Eylül'de olası bir mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden dönüşüne kapı aralayabilecek kurultay iptal davasına karşı Özgür Özel ve kurmayları 21 Eylül tarihli olağanüstü kurultay kararıyla cevap vermişti.

6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda İstanbul'un 196 delegesinin de oy kullandığı için geçersiz olacağı düşüncesiyle bu kez İstanbul delegeleri dışarıda bırakılarak imza toplandı.



CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in görevden alındığı gün toplanan MYK'da belirlenen yol haritasına göre kurultay delegelerine olağanüstü kurultay için imza verilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Beklenenden kısa bir zamanda 900'den fazla imza toplamayı başaran CHP yönetimi, YSK'ya başvurarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapacağını duyurdu.



Kimler imza verdi?



Kurultay için imza veren delegeler arasında öne çıkan isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer oldu. Soyer'in dışında İZBETON soruşturmasında tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu'nun da kurultay delegesi olarak imza verenler arasında olduğu öğrenildi.

Soyer'den şaşırtan hamle...



31 Mart sürecinde Özgür Özel'le yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Soyer, Kılıçdaroğlu'na yakın bir politik çizgi izlemiş, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Hacı Bektaş Veli anmasına Tunç Soyer'le birlikte gitmişti. Kılıçdaroğlu da İzmir ziyaretinde Tunç Soyer'i avukatlık bürosunda ziyaret etmişti.

Tunç Soyer'in 15 Eylül'deki kurultay iptal davasında olası bir mutlak butlan kararına karşı yapılan hamlede Özgür Özel'den yana tavır alması, Kılıçdaroğlu'yla arasına kara kedi mi girdi? sorusunu da beraberinden getirdi.

Kılıçdaroğlu 13 yıllık koltuğunu kaybettiği 4-5 Kasım kurultayında, ''Arkadan hançerlendim'' sözleriyle dikkati çekmişti.

Tunç Soyer, Hevaş Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu hakkında 19 Eylül'deki duruşmada tahliye kararı çıkması halinde üç isim için de, 21 Eylül kurultayında oy kullanma imkanı olacak.

