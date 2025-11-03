Çiğli Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ilk birleşiminde tansiyonu en çok yükselten konu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi oldu. AK Partili Meclis Üyesi Mürşit Avcı’nın, “Vatandaşlar endişeli, bakanlığın verdiği süre doldu. Yeni bir gelişme var mı?” sorusu üzerine konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yıldız, “Bu süreç, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yürüttüğü bir irade ve bakanlığa bağlı resmi bir süreçtir. Benim oraya gitmem siyasi kriz yaratır. O yüzden fiziken orada değilim ama kalben, ruhen oradayım. Eğer Harmandalı sorunu benim gitmemle çözülecekse, oradan hiç ayrılmam. Ancak bu meseleyi kişisel ziyaretlerle değil, kurumsal iradeyle çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Harmandalı’nın 34 yıldır Çiğli’nin yükünü taşıdığını vurgulayarak, “Bu ilçenin fazlasıyla bedel ödediğini herkes biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu durumdan rahatsız” dedi.

Personel görevlendirmesi tartışması: “Gayet kötü bir önerge”

Toplantıda bir diğer gergin başlık, AK Partili Meclis Üyesi Yeşim Tuncer’in, ÇİBEL A.Ş. personelinin Çiğli Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde görevlendirilmesine ilişkin soru önergesi oldu. Tuncer, uygulamanın “usulsüz görevlendirme” niteliğinde olduğunu belirterek, kamu zararı ve hukuki sorumluluk riski doğduğunu savundu.

Başkan Yıldız ise önergeye sert tepki gösterdi: “Bu önerge, Çiğli Belediyesi sanki üçüncü şahısların çıkarına çalışıyormuş gibi bir algı yaratıyor. Spor kulübü belediyemize ait bir yapı ve kurslar tamamen kamusal faaliyetlerdir. Bu nedenle önergeyi hem spor camiası hem de belediyemiz adına gayet kötü buluyorum” dedi.

İmar ve asfalt sorunları da gündemde

AK Partili Meclis Üyesi Özgür Kaner, Köyiçi Mahallesi’nde hem pazar yeri eksikliğinin hem de imar sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Yıldız, önerinin komisyonlarda değerlendirileceğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmalarındaki yavaşlığa da değindi. “Bu konuda sizlerle aynı fikirdeyim, süreç iyi ilerlemiyor. Büyükşehir’in konuyla ilgilenmesini bekliyoruz” dedi.