İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025, 49 tekne ve yaklaşık 200 yarışmacının katılımıyla bu yıl da nefes kesen mücadelelere sahne oldu. IGFA kurallarına uygun şekilde Alaçatı açıklarında dev bluefin orkinosların peşine düşen ekipler, 19’uncu yılında bir kez daha Alaçatı Marina’yı adrenalinle doldurdu.

Sert hava koşulları, az balık

Turnuva boyunca 2,5 metrelik dalgalarla mücadele eden ekipler, Türkiye ve Yunanistan karasularının altışar mil açığında, 400 mil karelik uluslararası sularda yarıştı. İlk gün yalnızca iki, ikinci gün ise tek balık yakalanabildi. Pek çok dev orkinos oltaları kopararak derinlere kaçtı.

Kategorilerde öne çıkanlar

Espadon ekibi, 156 cm ve 63,2 kg’lık dev bluefin ile “En Büyük Balık” ödülünü kazandı. Bluefin Teos ekibi ise 142 cm ve 40,5 kg’lık bluefinle genel klasmanda ikinci oldu. Master Class kategorisinde ince misina ile yarışan Demirels ekibi, 137 cm ve 40,6 kg’lık bluefin yakalayarak karaya çıkarılabilen tek balıkla genel klasman şampiyonu oldu.

Altın Kemer’in yeni sahibi

2019’dan beri Tuna Masters Teos ve Alaçatı etaplarının toplam puanına göre verilen “Altın Kemer”, bu yıl 1356 puanla Bluefin Teos ekibine geçti. Kemer, Raymarine Direktörü Ali Özdaş tarafından takdim edildi. Geçen yılın sahibi Yalı-35 ekibi, kemeri devretti.

Sanatla taçlanan turnuva

Heykel sanatçısı Gülfidan Soyuğur’un tasarladığı dev metal orkinos heykeli, Alaçatı Marina’da sergilendi. Soyuğur, “İlham kaynağım balığın kendisi değil, buradaki insanların tutkusu oldu” dedi. Turnuva boyunca Port Alaçatı’daki Happy Hour buluşmaları, yakalanan balıklarla hazırlanan özel lezzetler ve O Ses Türkiye’den Yansı’nın sahne performansı renkli anlar yaşattı.

Yetkililerden mesajlar

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Bülent Canatan, “19 yıl boyunca bu organizasyonun sürmesi büyük başarı” dedi. Raymarine Direktörü Ali Özdaş ise, “Burada olmak bizim için hem gurur hem keyif. Nice turnuvalarda buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.