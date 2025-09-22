Son Mühür/ Begüm Mol - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, Ahilik Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Temur, Ahilik kültürünün kardeşlik, dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç ilkeleriyle yüzyıllardır toplumumuza yol gösterdiğini söyledi.

“Birlik ve beraberliğin çimentosu”

Ahiliğin yalnızca bir meslek teşkilatlanması değil, ticarette adalet, sosyal hayatta yardımlaşma ve toplumsal huzurun temeli olduğunu vurgulayan Temur, “Bu kültür, üretimde kaliteyi, kazançta bereketi ve toplumsal barışı sağlamıştır. Dün olduğu gibi bugün de milli dayanışmanın çimentosudur” dedi.

“Asırlık değerler ve Ahi Evran-ı Veli”

Temur, 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı’nın Anadolu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında önemli rol üstlendiğini ifade etti. Ahiliğin dürüstlük, kardeşlik ve yardımlaşmayı temel alan yapısıyla devlet teşkilatlanmasına da örnek olduğunu belirtti.

“Ahilik ruhu geleceğe ışık tutuyor”

Açıklamasında Ahiliğin günümüzde de önemini koruduğunu dile getiren Temur, “Ahilik, meslek ahlakını yaşatmak ve dayanışma ruhunu sürdürmek açısından büyük bir mirastır. Bu kültürü yeni nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur. Ahilik Haftası vesilesiyle Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle yâd ediyor, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın 38. Ahilik Haftası’nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.