Son Mühür - Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı ekibin gruptan kaç puanla çıkabileceğini de açıkladı.

Haftalık alacağı puanları açıkladı

Tümer Metin, konuk olduğu NOW Spor programında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına dair tek tek tahminlerde bulundu. İşte Metin’in öngörüleri:

1. hafta: Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Beraberlik

2. hafta: Galatasaray - Liverpool: Beraberlik

3. hafta: Galatasaray - Bodo Glimt: Galibiyet

4. hafta: Ajax - Galatasaray: Mağlubiyet

5. hafta: Galatasaray - Union SG: Galibiyet

6. hafta: Monaco - Galatasaray: Mağlubiyet

7. hafta: Galatasaray - Atletico Madrid: Mağlubiyet

8. hafta: Manchester City - Galatasaray: Mağlubiyet

Eğer bu tahminler gerçekleşirse, Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 8 puanla bitirecek.