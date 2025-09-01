Son Mühür - Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yerli adaylar arasında adı geçen İsmail Kartal, dün asbaşkan Hamdi Akın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

''Ne yapacağımı biliyorum...''

Deneyimli teknik direktör, görüşmede Fenerbahçe’de yeniden görev almaya hazır olduğunu ifade etti. İsmail Kartal’ın, "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" dediği öğrenildi. Asbaşkan Hamdi Akın, bu görüşmenin detaylarını Başkan Ali Koç’a aktaracak ve nihai karar bu değerlendirme sonrası verilecek. Kartal’ın görüşmeye tekneyle gelip yine aynı şekilde ayrılması, kameralara yansıdı.