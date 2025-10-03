Son Mühür- Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube üyeleri bu sabah Buca Belediyesi önünde toplanarak belediyeye sosyal denge tazminatlarının ödenmesi için dilekçe verdi ve yönetime 10 günlük süre tanıdı. Sendika, talepler yerine getirilmezse alanda, sokakta ve hukuki yollarda mücadeleyi yükselteceklerini bildirdi.

TALEPLER VE SUÇLAMALAR

Tüm Yerel-Sen açıklamasında, belediye yönetiminin sosyal denge tazminatlarını idarenin keyfi ve sorumsuz tutumu nedeniyle ödemediği, bunun yalnızca çalışanların cebinden çalmak değil, aynı zamanda emeğe ve hukuka saygısızlık olduğu vurgulandı. Sendika metninde ayrıca:

Sosyal denge tazminatının pazarlık konusu değil yasal bir hak olduğu, belediyenin israf ve gereksiz harcamalara kaynak bulurken emekçinin hakkını ödemekte para yok bahanesine sığınmasının kabul edilemez olduğu, hakkı gasp edenlerin hem hukuk önünde hem de emekçi karşısında hesap vereceği ifadeleri yer aldı.

UYARI: 10 GÜNLÜK SÜRE VE OLASI EYLEMLER

Sendika, belediyeye verilen dilekçeyle 10 günlük süre tanındığını bu süre içinde tazminatlar ödenmezse şunların uygulanacağını açıkladı:

Alanlarda, sokaklarda ve meydanlarda kitlesel eylemler, hukuki sürecin en üst düzeyde yürütülmesi, gaspın hesabı sorulana kadar geri adım atılmaması.

SENDİKANIN VURGULADIĞI MESAJLAR

Tüm Yerel-Sen temsilcileri konuşmalarında, örgütlü dayanışmanın önemine vurgu yaparak belediye çalışanlarına yönelik mağduriyetin giderilmesini istedi. Ayrıca idarecilerin kaynakları çarçur eden tutumunun sonlandırılması ve belediye yönetiminin emekçilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi talep edildi.

NE OLACAK?

Sendika, süre sonunda herhangi bir olumlu yanıt alınmazsa eylem ve dava sürecini başlatacağını duyurdu. Belediye yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.