Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, denizcilik konusunda Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Gelecek burada...

Dr. Öğr. Gör. Oya Turhaner, Yaşar Üniversitesi'nde geleceğin denizcilerini yetiştirdiklerini belirterek, denizcilik eğitimi ile ilgili bilgi verdi.

"Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda 11 bölüm ve 13 program var. Bizim bölümümüz olan Ulaştırma Hizmetleri'nde 2 program bulunmakta... TYT puanı ile gelen öğrencilerimiz yüzde yüz, yüzde elli burslu ya da ücretli eğitim almakta... Deniz ve Liman İşletmeciliği 60, Marina ve Yat işletmeciği Bölümünde 50 öğrencimiz var. Öğrenciler arasında puanı burayı tuttuğu için gelenler olduğu gibi, bu bölümü hedefleyen ya da prestijli bulduğu için gelenler de var. Deniz her zaman için prestij ve para kaynağı, iş bulma imkanlarıda fazla, deniz taşımacılığı geniş bir konu... Denizcilik Lisesi mezunları da geliyor. 2010'dan beri ara yönetici yetiştiriyoruz. İki yıllık bir eğitim süreci... Öne çıkan meslek gruplarına özel eğitimler vermeye başladık. Hem teori, hem de pratik yapma imkanı buluyorlar. Zorunlu stajları var. Kendileri buluyorlar ama biz de staj yeri bulma konusunda destek oluyoruz."

Denizcilik Günleri çok ses getirdi...

Öğrenci toplulukları ile birlikte iki bölüm öğrencileriyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Turhaner, bu yıl ETİK Başkanı Mehmet İşler'in de konuk olduğunu söyledi. "Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Yelken sporları çok önemli... Mehmet İşler konuşmasında öğrencilerimizin ufkunu açtı. Bir resortde de çalışabileceklerini gördüler. Çok keyifli geçen denizcilik günleri biter bitmez Mart 2026'da yapacağımız etkinlik için hazırlıklara başladık. "

Festivaller turizm ve denizcilik açısından çok önemli...

Hafta sonu gerçekleşen MW Phokaia 2. Uluslararası Yelken Festivali'nde hem eğlendik hem de denizcilerle sohbet etme fırsatı bulduk. Dr. Turhaner önümüzdeki yıl, üçüncüsü gerçekleşecek etkinliğe öğrencileriyle katılmayı istediğini belirtti.

"Karaburun'dan gelen yelkenleri Foça'da karşılayıp sonra Ayhan Sicimoğlu konserinde hem eğlenip hem de sohbet etme fırsatı yakalamak çok güzeldi. Seneye öğrencileri bu festivale nasıl monte edebilirim diye düşündüm, onlar için yeni iş imkanları öğrendim. İlkini kaçırdığım için çok üzüldüm. Turuncu tişörtlerle neşeli ve coşkulu bir toplulukla karşılaşmak çok güzeldi. Midilli ve Sakız adasından gelen dostlarla tanıştım. Erasmus imkanları için görüştük. Bu tür festivaller turizm ve denizcilik açısından çok önemli... Türk Yunan dostluğu açısından çok güzeldi. Birlikte halay ve sirtaki oynamak keyifli olurdu. Bu yıl olmadı ama seneye bekliyorum. Festivalin Organizasyon Başkanı Dr Akif Sezer ve eşi ikbal Hanımla sohbetimizde geleceğe, öğrencilerim açısından daha umutlu bakmamı sağladı. Marinada gençlere ihtiyaç olduğunu öğrenmem, öğrencilerime yeni tavsiyeler vermemi sağladı. Üniversitemizde öğrencilerle buluşmasını sağlayacağım. Önümüzdeki günlerde gelecek."