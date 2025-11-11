Son Mühür / Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ve belediye bürokratlarına tepki gösterdi. Başkan Yıldız’ın “İki sendikanın birbirini alt etme savaşı var, vezneyi kapatmışlar, bunun hukuki sorumluluğu olacaktır” sözlerine karşı yanıt veren Erdağ, “Vezneleri kapatan biz değiliz; adaleti, hakkı ve diyalogu kapatan anlayıştır” dedi.

“Her tehdit girişiminin takipçisi olacağız”

Başkan Yıldız’ın hak mücadelesi veren emekçileri hedef aldığı, “Ben de hakkımı kullanacağım” sözleriyle de açıkça gözdağı verdiğini ileri süren Erdağ, “Biz buradan açıkça söylüyoruz: Bu tehdit dili, yalnızca emeği değil, halkın vicdanını da yaralar. Hiç kimse, hiçbir makam, emekçiyi susturamaz. Daha da vahimi, bazı belediye bürokratlarının emekçileri tek tek odalara çağırarak, “Eyleme katılanların isimleri tutuluyor”, “Sözleşme sürecinde bunu unutmayız” gibi ifadelerle tehdit etmesidir. Bu baskıcı tutum, demokratik hukuk devleti ilkelerine, sendikal özgürlüklere ve kamu etiğine tamamen aykırıdır. Biz bu bürokratları da not ediyoruz. Emeğe karşı kurulan her baskı cümlesinin, her tehdit girişiminin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Emekçiler susturulamaz”

“Bugün vezne kapandıysa, o kapının ardında biriken şey öfke değil; adalet özlemidir” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Erdağ, “Sayın Başkan ve bürokratları bilsin ki; biz kimseyle savaşmıyoruz, biz emeğin, adaletin ve hakkaniyetin tarafındayız. Sendika olarak ne geri adım atarız ne de bu mücadeleyi yarım bırakırız. Çiğli Belediyesi’nin kurumsal kimliğine zarar veren biz değiliz. Kurumsal kimliği zedeleyen, emekçiyi tehdit eden yönetim anlayışıdır. Bu belediyeyi ayakta tutan emekçiler, susturulamaz. Bizim tarafımız belli: Emeğin, adaletin ve halkın yanındayız. Bugün bizden hesap sormaya kalkanlar, yarın bu halkın vicdanı önünde hesap verecekler” diye konuştu.