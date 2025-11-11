İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, örgütün eğitim yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen ve daha önceki ifade ve teşhislerde adı geçen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

6 ilde eş zamanlı müdahale

İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım 2025 günü saat 06.30’da başlatılan eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 6 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Aramalarda dijital ve örgütsel belgeler ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında, örgüt ile bağlantılı dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.