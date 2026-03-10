Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in merkezi Konak ilçesinde yaşanan üzücü bir olay, taksi sektörü ve toplum gündeminde derin bir yankı uyandırdı. 24 yaşındaki yolcu D.M.’nin, taksi şoförü 52 yaşındaki Deniz Örer’e, ücret tartışması sonucu tabancayla ateş etmesi sonucu Örer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli, kısa sürede polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, durumun münferit olduğunu belirtti. Özkan, sektördeki meslektaşlarının güvenliği ve yaşanan trajedinin üzüntüsünü dile getirdi.

Kamera kaydına önem vurgusu

Parasal anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın detaylarının henüz netleşmediğini söyleyen Özkan, “Bugün bizim için üzücü gün. Esefle kınıyoruz. Üzüntü yaşıyoruz. Olay şuanda net bir şekilde ortaya çıkmadı. Emniyetten detaylı bilgi elimize gelmedi. Parasal anlaşmazlıktan dolayı, diyalog geçtiği yönünde bilgi geldi. Detayı hakkında tam bilgi bilemiyoruz. Olay dün gece 11 sularında meydana geliyor ve saat 01:00'e kadar uzuyor. Saat 01:30 gibi de bize bilgi ulaştı. Aracın nerede olduğunu kamera kaydı ve uydu görüntüsünden bulduk. Bu olay içimizi acıttı. Yüreğimizi yaktı. Ekonomik zorluklar içinde ve taksicilerin gündemde tutulduğu dönemde bu olayın yaşanması bazı gerçekleri bir kez daha ortaya çıkardı. Kamera kaydı sayesinde aracın yerini tespit ettik. Kaydı Emniyete teslim ettik. Kamera kaydı faalin tespitinde işe yaradı” diye konuştu.