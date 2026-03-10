Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına katıldı. 16 yıldır aralıksız sürdürülen bu kadim geleneğin Bornova’nın kültürel zenginliğini pekiştirdiğini belirten Başkan Eşki, hemşehrileriyle birlikte kepçe sallayarak iftar sofrasının bereketine ortak oldu.

Dayanışma ve kültürel mirasın 16 yıllık serüveni

Bornova’da toplumsal birlikteliğin en güzel örneklerinden biri olan Makedonya göçmenleri iftarı, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Başkan Ömer Eşki, Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaştı. Yemek dağıtım standının başına geçerek bizzat servis yapan Eşki, iftar saati geldiğinde duaları yaptırarak sofranın manevi huzuruna liderlik etti. Buluşma, sadece bir yemek organizasyonu değil, Balkan kültürünün İzmir’deki sarsılmaz bağlarının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Siyaset ve yerel yönetim dünyasından güçlü katılım

Geleneksel iftar yemeği, Bornova’nın geçmiş dönem ve mevcut yöneticilerini de bir araya getirdi. Programa; Bornova Belediyesi eski başkanlarından, üç dönem İzmir Milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği yapmış olan Kamil Okyay Sındır, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları iştirak etti. Katılımcıların yoğunluğu, Bornova’daki göçmen camiasının yerel siyasetteki ve sosyal hayattaki etkin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bornova'nın en lezzetli ve coşkulu geleneği"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Makedonya göçmenlerinin misafirperverliğine ve mutfak kültürüne vurgu yaptı. Bu özel buluşmanın kentin hafızasında çok kıymetli bir yere sahip olduğunu ifade eden Eşki, "16 yıldır kesintisiz devam eden bu organizasyon, Bornova'da şahit olduğum en keyifli ve samimi geleneklerin başında geliyor. Özellikle o meşhur düğün çorbasının tadını alabilmek için bu günü her sene iple çekiyoruz. Bu sofralar dostluğun pekiştiği, kültürün bir miras gibi sonraki kuşaklara aktarıldığı kutsal alanlardır. Temennim, gençlerimizin de bu mirasa sahip çıkarak aynı coşkuyla geleceğe taşımasıdır," dedi.

Balkan mutfağının vazgeçilmezi: Meşhur düğün çorbası

İftarın menüsü, Makedonya göçmenlerinin zengin mutfak kültüründen seçilen özel lezzetlerle hazırlandı. Başta Başkan Eşki’nin de övgüyle bahsettiği geleneksel düğün çorbası olmak üzere, Balkan coğrafyasına özgü çeşitli ikramlar konukların beğenisine sunuldu. Dernek Başkanı Mazlum Mehmetoğlu ise yaptığı konuşmada, Ramazan’ın paylaşma ruhuna vurgu yaparak, "Bu sofralar sadece hemşehrilerimizi değil, Bornova’daki tüm komşularımızı bir araya getiren bir gönül köprüsüdür. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Sayın Ömer Eşki ve tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz," ifadelerini kullandı.