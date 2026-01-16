Son Mühür / Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alarak eğitim-öğretim yılını tamamladı. Karne günüyle birlikte eğitim politikalarına yönelik eleştiriler de yeniden gündeme geldi. Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Yalnızca birey değil, Cumhuriyet’in yarınları”

Erdağ açıklamasında, Cumhuriyet’in kurucu değerlerinin eğitim sisteminden bilinçli şekilde uzaklaştırıldığını belirtti. Müfredatta yapılan değişikliklerin bilimsel ve laik eğitim anlayışını zedelediğini belirten Erdağ, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Açıklamada Erdağ, öğrencilere verilen karnelerin yalnızca akademik başarıyı değil, eğitim sisteminin mevcut yönelimini de yansıttığının altını çizdi. Erdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını, fikirlerini ve mücadelesini eğitimden silmeye çalışanlar, aslında bu ülkenin geleceğini silmektedir. 20 milyon öğrenci yalnızca birey değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarıdır. Bu yarınları bilimden, laiklikten ve Cumhuriyet değerlerinden koparmaya kimsenin hakkı yoktur.”

“Atatürksüz Türkiye hayaline geçit vermeyeceğiz”

Eğitim sisteminin çağdaş, bilimsel ve kamusal niteliğini kaybettiğini belirten Erdağ, çocukların sorgulamayan bireyler haline getirilmek istendiğini ifade etti. Açıklamada, öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin de bu süreçte baskı altında olduğu vurgulandı. Tüm Yerel-Sen’in Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, velilere, eğitim emekçilerine ve topluma çağrıda bulunulan Erdağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çocuklarımızın geleceği için susmayacağız. Laik, bilimsel ve Atatürk ilke ve devrimleriyle şekillenmiş bir eğitim sistemi talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürksüz müfredata, Atatürksüz karneye, Atatürksüz Türkiye hayaline geçit vermeyeceğiz.”