Son Mühür- İzmir’in sosyal dayanışma kültürü ve toplumsal sorumluluk vizyonunda öncü bir rol üstlenen Selway Outlet, Ramazan ayının manevi atmosferine yakışan dev bir organizasyona imza attı.

Selway Outlet İcra Kurulu Başkanı Rojda Tekinalp’in koordinesinde ve İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün stratejik iş birliğiyle düzenlenen programda, İzmir genelindeki çocuk evlerinde misafir edilen 260 çocuk, devletin zirvesi ve iş dünyası temsilcileriyle aynı sofrada buluştu. Balçova’da gerçekleşen bu anlamlı buluşma, kamu ve özel sektörün çocuk refahı odaklı güçlü dayanışmasının en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kamu ve özel sektörün sosyal hizmet zirvesi

Selway Outlet Balçova’nın ev sahipliği yaptığı iftar programı, geniş bir protokol katılımıyla dikkat çekti. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 260 çocuğun yanı sıra; organizasyona vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, milli eğitim ve emniyet müdürleri ile müftüler ve çeşitli kamu kurumu temsilcileri iştirak etti. Sadece bir yemek organizasyonu olmanın ötesine geçen bu buluşma, devletin şefkat eli ile özel sektörün sosyal sorumluluk bilincini aynı paydada buluşturarak, çocukların kendilerini toplumun değerli birer parçası olarak hissetmelerine olanak sağladı.

Selway Sosyal Destek Platformu’ndan sürdürülebilir adımlar

Bu özel akşam, aynı zamanda Selway bünyesinde yeni hayata geçirilen "Selway Sosyal Destek Platformu"nun ilk büyük ölçekli faaliyeti olma niteliğini taşıyor. Platformun temel vizyonu hakkında bilgi veren İcra Kurulu Başkanı Rojda Tekinalp, Selway’i sadece ticari bir merkez olarak değil, toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın kalbi olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Tekinalp, çocukların güvenli ve değerli hissetmelerini sağlamanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin geçici değil, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir stratejiyle, kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Rojda Tekinalp: "Toplumsal görevimizi projelerle taçlandırıyoruz"

Konuşmasında sosyal sorumluluğun önemine değinen Rojda Tekinalp, Selway Sosyal Destek Platformu aracılığıyla özellikle çocuklar ve gençler gibi hassas gruplara yönelik eğitim ve gelişim odaklı projelerin artarak süreceği müjdesini verdi. Topluma karşı olan görevlerini sadece sözle değil, somut ve kalıcı eserlerle ortaya koymaya kararlı olduklarını dile getiren Tekinalp, iftar sofrasının bereketini paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Programın sonunda çocuklar için hazırlanan özel ikramlar ve çekilen hatıra fotoğrafları, gecenin manevi coşkusunu zirveye taşıdı.

İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu’ndan teşekkür mesajı

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ise gecede yaptığı konuşmada, Ramazan ayının özünde yatan yardımlaşma ve paydaşlık ruhunun önemine değindi. Tekinalp Şirketler Grubu’nun sağladığı bu katkının, devletin koruması altındaki çocukların moral ve motivasyonu açısından çok kıymetli olduğunu belirten Kömürcüoğlu, hayırseverlerin desteğiyle gönüllerin ısındığını ifade etti. Kömürcüoğlu, bu kıymetli organizasyonun mimarı olan Rojda Tekinalp’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, birliğin ve dayanışmanın kentin her noktasına yayılması temennisinde bulundu.

