TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da, mali sıkıntılar tesislerin işleyişini durma noktasına getirdi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir hak edişlerini tahsil edemeyen 8 kulüp personeli, işe gitmeme kararı alarak mevcut duruma tepki gösterdi. Siyah-beyazlı camiada idari birimlerden mutfağa, tesis bakımından güvenliğe kadar kritik noktalarda görev yapan çalışanların bu grev kararı, kulüp içerisindeki idari krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tesislerde hizmet durdu: Çalışanlar bir haftadır görev başında değil

Kulüp içinden sızan bilgilere göre; mutfak görevlileri, kamp binası personeli, çim bakım sorumluları, şoförler ve güvenlik görevlilerinden oluşan sekiz kişilik ekip, yaklaşık bir haftadır tesislere uğramıyor. Ligde geçtiğimiz haftalarda oynanan Tire 2021 FK karşılaşmasının ardından fiilen iş bırakan personelin, biriken alacakları ödenene kadar görevlerine dönmemek konusunda kararlı oldukları öğrenildi. Bu durum, özellikle futbolcuların günlük çalışma ve kamp rutinlerini doğrudan etkileyen bir işleyiş aksaklığına neden oluyor.

Toplam 8 maaş alacağı iddiası

Personelin bu radikal kararı almasının arkasında, birikmiş ciddi bir borç yükünün olduğu ifade ediliyor. İddialara göre, mağduriyet yaşayan çalışanların geçmiş yönetim dönemlerinden 5, mevcut yönetimden ise 3 ay olmak üzere toplamda 8 aylık maaş alacağı bulunuyor. Yasal mevzuatlar çerçevesinde "çalışmaktan kaçınma hakkını" kullanan personelin, yönetime maaş ödemeleri yapılmadan iş başı yapmayacaklarını tebliğ ettiği dile getirildi. Altay yönetiminin, tesislerin yeniden tam kapasite çalışabilmesi için acil kaynak arayışına girdiği belirtiliyor.