Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Balçova ilçesine bağlı Sahilevleri Mahallesi’nde bulunan Yenikale Şehitliği’nin girişinde meydana gelen su patlağı çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Şehitliğin hemen önünde yer alan yol üzerinde günlerdir devam ettiği iddia edilen su sızıntısı nedeniyle bölgede su birikintisi oluştu. Vatandaşların iddiasına göre patlayan hat nedeniyle şehitliğin giriş kısmında sürekli su akışı yaşanıyor.

Yol üzerine yayılan su hem çevrede kötü bir görüntü oluşturuyor hem de ziyaret için gelen vatandaşların giriş çıkışını zorlaştırıyor.

“Günlerdir böyle, kimse ilgilenmiyor”

Bölge sakinleri sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar durumu şu sözlerle dile getirdi: “İzmir susuzluk yaşarken burada günlerdir su boşa akıyor. Defalarca söylendi ama gelip onaran olmadı.”

Şehitliğin girişinde yaşanan bu durumun hem kamu kaynaklarının boşa harcanmasına hem de çevrede rahatsız edici bir görüntü oluşmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Şehitliğe yakışmayan görüntü

Yenikale Şehitliği’nin girişinde oluşan su birikintisi özellikle şehitlerini ziyaret etmek için gelen vatandaşları da zor durumda bırakıyor.

Vatandaşlar, şehitlik girişinde oluşan bu görüntünün bir an önce ortadan kaldırılması ve su patlağının giderilmesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

İZSU’dan açıklama yok

Öte yandan bölgede günlerdir devam ettiği belirtilen su patlağıyla ilgili olarak sorumlu kurum olan İZSU’dan (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.